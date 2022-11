Neon Lettersi ja Maiko võistluslugu "Tokimeki" räägib armastusest

Neon Lettersi liige Aap-Eerik Lai sõnul räägib "Tokimeki" armastusest ja lootusest oma kaaslasega leivad ühte kappi panna.

Jaapanist pärit Maiko Tammiku jaoks on Eesti Laulul osalemine esmakordne kogemus. Tammik tunnistas, et tema jaoks on konkursile pääsemine uskumatu, sest ta on võistlust igal aastal ise ka vaadanud. "Ma tean, et see on kõigi jaoks suur sündmus," selgitas ta.