Ellipi Eesti Laulu võistluslugu tuletab inimestele meelde, kui võimekad nad on

Pille-Riin Karro ehk Ellip astub Eesti Laulu võistlustulle looga "Pretty Girl", mille kaasautoriks on Meelis Meri.

"2016 proovisin ka ühte laulu siia saada, aga ma ütlen, jumal tänatud, et ei saanud, sest ilmselt võib-olla ma ei oleks siin siis praegu," avaldas Ellip Eesti Laulu poolfinaliste tutvustaval pressikonverentsil.

Laulja arvates on tema võistluslaul stiililiselt väga teistsugune ning ta ootab põnevusega, kuidas looming teiste lugude seas hakkab mängima. "Muidugi ma ju ei tea, mis lood siin on, võib-olla kõik on sellised nagu minu oma," naeris ta.

Ellip rõhutas, et võistluslaul "Pretty Girl" on küllaltki jõuline ja püüab inimestele meelde tuletada, kui võimekad nad tegelikult on.