Sissi: mulle meeldib kanda südant nii, et kõik seda näevad

Eesti Laul 2023 poolfinalist Sissi selgitas, et talle meeldib olla aus ja kanda oma südant nii, et kõik seda näevad.

Sissi, kes on varem Eesti Laulust kaks korda osa võtnud, sõnas, et kui ta varasematel aastatel on väga teadlikult just võistluse tarbeks lugusid kirjutanud ja konkreetselt Eesti Laulule fookuse suunanud, siis sel korral oli fookuses laul. "See laul valmis väga kiiresti, istusin klaveri taga ja olin iseendaga retsilt aus," sõnas ta.

"Mulle meeldib olla aus. Mulle meeldib kanda südant nii, et kõik seda näevad," lisas ta.

"Lighthouse" räägib lubaduse hoidmisest. "Kui me oleme juba andnud lubaduse kedagi terve elu armastada, siis ega me ei murra ju oma lubadust. See räägibki sellest teekonnast, kuidas ma sain aru, et võibki lahku minna ja eraldi elada, aga armastada kaugelt. Ka see on täiesti okei, et võib tunda mitut emotsiooni korraga."