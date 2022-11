Robin Juhkental oma Eesti Laulu võistlusloost: arvan, et sain naivismile pihta

Kunagine Eesti Laulu võitja Robin Juhkental on võistlusel tagasi lauluga "Kurbuse matused", mida peab üheks oma parimaks looks.

Juhkental tunnistas Eesti Laulu pressikonverentsil antud intervjuus, et oli veidi üllatunud, kui viimasel minutil sai teada edasipääsust poolfinalistide hulka, kuid samas usub, et tegemist on ka hea lauluga.

"Mine paremikku ta kuulub," arvas muusik oma võistluslugu "Kurbuse matused" hinnates.

Seda, kuidas võiks kõik laval välja näha, ei julgenud ta veel avaldada. "Mul on mõned ideed, peab vaatama, kuidas see välja paistab," sõnas ta. "Kindlasti ma ikka üksi ei ole. Ainult oma karismale ei saa lootma jääda. Võib-olla mõni teine saab," naeris muusik.

Oma loo sõnumist rääkides avaldas Juhkental, et ehkki pealkiri võib kõlada veidi pompoosselt, tegelikult klišeesid sealt ei leia. "Ma arvan, et sain naivismile pihta seal," lisas ta ning ütles, et tegemist on südamest tulnud looga, mis valmis pika aja jooksul.

Kuna Robin Juhkentalil on juba taskus üks Eesti Laulu võit aastal 2010 koos ansambliga Malcolm Lincoln, siis ta usub, et teatava eelise võib see alles alustavate muusikute ees anda, kes pole varem nii suurel laval olnud. Samas tunnistas, et võtab väga pingevabalt asja ning ei lähe edasi väga suurte ootuste või lootustega. "Arvan, et eelis on ikkagi sellel, kes on küps artist. Mõni võib olla küps juba 21-aastaselt, aga mina nii väga ei olnud. Ma praegu olen paremas olukorras kui siis. Iseasi, kas asjaolud mulle nii kätte mängivad, et ma siin kõrge koha saavutan. Polegi võib-olla nii tähtis. Aga kindlasti ma olen rohkem valmis inimene, kui siis, kui olin 21."