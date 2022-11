Drake ja 21 Savage avaldasid albumi "Her Loss"

Drake ja 21 Savage avaldasid koostööalbumi "Her Loss". 16-loolisel albumil teeb kaasa ka Travis Scott.

Drake ja 21 Savage on viimastel aastatel korduvalt koostööd teinud. 21 Savage tegi kaasa Drake'i albumilt "Certified Lover Boy" pärit loos "Knife Talk", Drake omakorda 21 Savage'i ja Metro Boomini ühisalbumil "Savage Mode II", vahendab Pitchfork.

Drake'i seni viimane stuudioalbum "Honestly, Nevermind" on räppari järjekorras 11. album, mis jõudnud Billboard 200 edetabelis esikohale, müües esimesel nädalal 204 000 albumiühikut. Saavutus tegi Drake'ist läbi ajaloo viienda artisti, kes on avaldanud enam kui kümme esikohaalbumit.

21 Savage'i seni viimane stuudioalbum sooloartistina on 2018. aastal ilmunud "I Am > I Was", "Savage Mode II" koostöös Metro Boominiga ilmus 2020. aastal.