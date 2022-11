Lauri Kaare meenutas filme, mille järgesid lahutavad aastakümned

Kunagine kultusfilm "Avatar", mis 2009. aastal maailma vallutas, saab nüüd, 13 aastat hiljem, järje. Filmifänn Lauri Kaare käis "Ringvaates" ülevaadet andmas linateostest, mis sarnasel viisil pika pausi järel jätkunud on.

Kaare sõnul on perfektsionistist režissöör James Cameron kasutanud vahepealseid aastaid sisu ja tehnika lihvimisele.

"Arvan, et visuaalne pool saab olema veel ägedam ja veel vägevam kui 2009 see 3D revolutsiooni põhjustanud film," avaldas Kaare, et suures osas pole siiski midagi muutunud ajast, kui ta esimest linateost Marko Reikopile ja Anu Välbale ETV-s tutvustamas käis.

Ühe pika projektina tõi Kaare ka Eesti oma "Sügise" ja "Talve" filmid. Kõige esimesest ehk "Kevadest" "Talveni" on ca 50 aastat, kuid viimase kahe filmi vahe on 32 aastat.

Ülipika vahega astus samas rollis vaatajate ette tänavu ka vanameister Tom Cruise, kui linastus "Top Gun: Maverick". Tegemist oli järjega 1986. aastal välja tulnud filmile "Top Gun".

Väga pika aja jooksul olnud valminud ka näiteks "James Bondi" ja "Indiana Jonesi" järjefilmid. Uhiuus "Indiana Jonesi" teos peaks kinoekraanidele jõudma järgmisel suvel, mis tähendab, et Harrison Ford on nimiosas vastu pidanud juba 42 aastat. Väga pika pausi ehk 32 aastat tegi ta ka oma teise tegelaskuju, Han Solo, kehastamisse "Tähesõdade" saagas.