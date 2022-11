Anett ja Fredi Eesti Laulust: lihtsalt pidime tagasi tulema

"See lugu tundus Eesti Laulu kontekstis väga õige jätk meie esimesele loole. Kui me lugesime, et see tähtaeg taaskord tuleb, siis see tundus toreda mõttena. Esimene kord oli väga tore ja edukas ning tore on koos töötada," selgitas Kulbin Eesti Laulu poolfinaliste tutvustaval pressikonverentsil.

Küütsi sõnul on "You Need To Move On" ka temaatiliselt jätk eelmise korra võistlusloole "Write About Me". "Eks see räägib ikkagi inimeste lähisuhetest ja sellest, kuidas vahel asjad töötavad ja vahel ei tööta," rääkis ta.

Kulbin sõnas, et ootuseid ta enda jaoks võistluse eel liiga kõrgeks ei sea. "Olulisem on see, et me ise seda naudiksime ja teeksime seda täie kõigega."

"Me oleme inimestena ka rohkem suunatud protsessile kui sellele tulemusele. Ma usun väga sellesse, et kui protsessi juures olla võimalikult siiras ja aus, siis head asjad juhtuvad punnitamata. Me lihtsalt usaldame seda protsessi," lisas Küüts.