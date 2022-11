Inger: tunnen, et on õige aasta Eesti Laulul osalemiseks

Eesti Laul 2023 poolfinalist Inger, kes on varem kahel korral konkursist osa võtnud, tunnistas, et tunneb end sel korral juba võistluse eel väga hästi.

"Just see aasta tunnen, et on väga õige aasta, et Eesti Laulule tulla," sõnas Inger Eesti Laulu osalejaid tutvustaval pressikonverentsil.

Laulja kirjeldas, et võistluslaul "Awaiting You" erineb väga tema eelmistest Eesti Laulu lugudest– uus laul on tempokam ning samuti ei tule lavale instrumenti. "Vahe võrreldes minu eelmiste aastatega on päris suur," märkis ta.

Ingeri sõnul tal esinemisplaan veel täielikult paigas pole. "Võib-olla tekib lavale veel mingeid esemeid, aga võib-olla ei teki. On veel palju mõelda ja arutada."

Laulja kirjeldas, et laulu pealkiri "Awaiting You" sümboliseerib millegi ootamist. "Iga inimene saab selle looga erinevalt suhestuda, sest ootamised on meil eludes erinevad," sõnas ta.