Mihkel Raud andis välja uue versiooni ansambli Generator M loost "Käed"

"Iga muusiku elus on vähemalt üks hetk, mil ta aru sai, et temast just muusik peab saama. Minu jaoks saabus see hetk 1982. aastal, kui Hendrik Sal-Salleri kooliansambel Generator M Eesti Televisiooni saates "Kaks takti ette" esines," avas Mihkel loo tagamaid.

Uues versioonis teevad kaasa Mihkel Raud (laul, kitarr), Antti Kammiste (klahvpillid), Eric Kammiste (kitarrid), Hendrik Tamberg (basskitarr) ja Mikk Simson (trummid). Loo produtseeris Eric Kammiste, mixis Alar Suurna ja masterdasid Greg Calbi ja Steve Fallone.

Laulule filmis muusikavideo Joosep Jürisson, video valmimisele aitasid kaasa Leon Metsallik, Eric Kammiste ja Rasmus Kossesson.