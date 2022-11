Vaido Pannel: Eesti Laul toob Eesti muusika taseme välja

Kolmapäeva õhtul selgusid kõik Eesti Laul 2023 poolfinalistid. Konkursi eelžürii liige Vaido Pannel sõnas "Vikerhommikus", et Eesti Laul toob hästi välja, milline on Eesti muusika tase.

"Meil on inimesi, kes oskavad seda asja väga hästi ja teevad seda filigraanselt, ning on inimesi, kes oskavad väga kiiresti välismaal toimuvast õppida," rääkis ta.

Panneli sõnul käivad maailmas populaarsed muusikastiilid ka Eurovisioonid aeg-ajalt lainetena üle. Praegu paistab talle, et Eurovisioon on üha enam rokkmuusika poole liikumas. "Kui inimesed hääletavad selle poolt, siis kriitikutel polegi midagi öelda. Minu arvamus on alati see, et ükskõik, mida autor teeb, on tal alati õigus. Ka siis kui tal õigus ei ole."

Selleaastaste lugude juures üllatas Pannelit keskpärasus. "Päris mitme loo puhul oli tunda, et me lihtsalt teeme midagi. Võib-olla peaks veel mitu korda oma laulu kuulama ja jagama rohkemate inimestega enne, kui sa selle ära saadad. Kui inglise keeles lauldes diktsioon on ikka enneolematult halb, saab sellest aru nii Eesti kui ka maailma kuulaja ning see ei too sulle plusspunkte."

Siiski rõhutas Pannel, et väga palju oli ka häid lugusid, mis olid tõesti ära viimistletud. "Suur enamus nendest on ka poolfinaalis," märkis ta.