Fenkii avaldas singli "Libahunt"

Räppar Fenkii on endiselt Halloweeni lainel ja avaldas singli "Libahunt", millega koos ilmus ka tema enda produtseeritud video.

Fenkii sõnas, et pole enam kindel, mida inimesed temast kui artistist praegusel etapil arvata võivad, kuna tema viimasel ajal välja antud singlid on kõik suhteliselt erineva helikeelega, aga talle meeldib vabadus katsetada ja mitte karta uusi asju proovida.

"Libahunt on kui kui planeerimata laps ja sündis eikuskilt. Algul me ei olnud demos kindlad, aga kui panime mu vokaali juurde ja kohandasime natuke muusikat, siis arvasime, et võiks täitsa toimida."

Laulusõnade asjus töötas fenkii taaskord Koreaga bändist 5Miinust. "Mulle meeldib Korea erakordne sõnakasutus. Kuna lugu pandi idanema eelmise Halloweeni ajal, siis see inspireeris meid kõiki ja sealt tulebki laulu nimi "Libahunt"."

Videorežii taustaga fenkii, kodanikunimega Serj Rimma, on kõik oma videod ise produtseerinud. "Libahundi" jaoks vajas ta midagi lihtsat ja kiiret, kuna ajaraam oli väike. Kirsiks tordil peab ta täiskuu stseeni, mis annab tema hinnangul ideaalselt edasi loo sõnumit ja muudab visuaalse pildi veelgi lahedamaks.