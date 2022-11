Anne Paluver: mul ei ole olnud unistuste rolli

Näitleja Anne Paluver, kes tähistab novembri alguses 70. sünnipäeva, ütles "Ringvaates", et eriti meeldib talle töötada teatrikollektiivis, kus on näitlejaid eri põlvkondadest.

Paluver kinnitas, et väga head tööd oleks ta valmis ka tasuta tegema. "Kui on ikka väga halb, siis teeks raske raha eest," tõdes ta ja lisas, et mingeid töid on ta kindlasti elu jooksul ka tasuta teinud. "Praegu ei löö kohe ette."

Lavapartnereid on Paluveril karjääri jooksul olnud palju. "Ma olen sellest rääkinud ka, et kui ma Draamateatris olin, siis mulle meeldis seal kõige rohkem see, et seal olid näitlejad eri põlvkondadest," tõdes ta ja lisas, et need kooslused, kus kursus lõpetab ja läheb ühte teatrisse tööle, ei püsi väga kaua. "Sest inimesed abielluvad ja loovad perekonnad, võib-olla 10 aastat maksimaalselt."

"Mul ei ole olnud unistuste rolli, ei olnud ka nooremana," tõdes ta ja lisas, et tõsisemaid ja klassikalisi rolle sai kooli ajal juba piisavalt mängitud. Seda aga Paluver öelda ei osanud, miks on meeskoomikuid palju rohkem kui naiskoomikuid.