Tõnis Mägi: mingil hetkel laulsin ka mina üpris veidraid asju

Laulja Tõnis Mägi meenutas Vikerraadio saates "Heli nälg" oma lapsepõlve ja muusikatee algust ning tunnistas, et on minevikus ka veidraid lugusid laulnud.

"Mingil hetkel ka mina laulsin üpris veidraid asju ausalt öeldes, eks me oleme kõik seda teinud omal ajal, ka Linna Iff ja teised, aga õnneks mingil ajal ma sain aru, et ma teen ainult seda, mis mul tõesti hästi välja tuleb," rääkis Mägi, pidades silmas mõningaid kunagisi estraadilaulukesi.

Tõnis Mägi ütles, et tal on väga vedanud, kuna spetsiaalselt talle kirjutasid laule Gennadi Taniel, Rein Rannap ja Uno Naissoo, kuid ette on tulnud ka lahkhelisid.

"Rannap lasi mul laulus "Naera, naera" olla see, kes ma olen, aga on üks teine lugu nimega "Make up", kus me murdsime piike. Ma ütlesin, et tead, Rein, lase mul olla bluusilaulja, las ma laulan seda nii nagu ma tunnetan. Aga saan temast ka aru, tema on kirjutanud noodid niimoodi... Mõnes mõttes ma olen ikka jäärapäine," sõnas ta.

Algusest peale ainult muusika

Mägi jutustas ka oma lapsepõlvest ning nentis, et tema tulevik oli algusest peale muusikale määratud. Tema vanemad laulsid Eesti Raadio segakooris ja pisike Tõnis võeti sageli proovidesse kaasa, kust tal on meeles eelkõige suurvormide harjutamised. "Väike laps on ju ilma filtrita, ta võtab vastu selle olulise vaimu, mis seal muusikas on ja mind puudutas see väga noorelt. Polnud mingit kahtlust, et ma muusikaga tegelema hakkan," kõneles ta.

Olulise muusikalise tõukejõuna nimetas Tõnis poisikesena raadiost kuuldud Emil Laansoo instrumentaalansamblit ja koolibändi nimega Ekstaas 7, kus teiste seas musitseerisid Toomas ja Tõnis Kõrvits.

1960. aastatel oli Tõnis Mägi tegev ansamblis Rütmikud, mängis kitarri ja laulis. Ta kirjeldas, et oli kaverite tegemise aeg ning nende suurteks eeskujudeks olid Soome raadio vahendusel kuuldud välismaised muusikud.

"Kuulasime kogu aeg muusikat, magamiseks jäi suhteliselt vähe aega, istusime koos tunde ja tunde, ööde viisi, ja tegime ise kavereid. Hullud noh, lihtsalt hullud tegelased. Aga ainult niimoodi saabki teha, kui sa nii jäägitult pühendad end, isegi kui sa tegelikult ei tea, kuidas seda teha, kuidas võtta mingit akordi. Kõike tuli ise leiutada, pille ju polnud jne. Ja see hetk, kui äkki hakkavad mingid asjad hästi kõlama ja siis nukrad hetked, kui ei olnud nii hästi. Väga huvitav aeg oli," tegi ta kokkuvõtte põnevast perioodist ning lisas, et aadressil Turu põik 2 asuv saal, mida nad Mikronitega jagasid, oli alati publikust pungil.

Eesti kui nõukogude lääs

Eeskujusid oli Tõnisel palju, kuid kõigepealt nimetas ta Elvis Presleyt: "Nüüd, kui ma olen vaadanud YouTube'ist Elvise kontserte, siis need on erakordsed, ta oligi erakordne kuju. Ma ju näen läbi, kui tuleb artist ja hakkab eputama laval, aga see tegelane oli päris tegelane."

Mägi sõnul olid Eesti muusikud nõukogude ajal absoluutselt esimesed ning oli imekspanev, kui palju toimus. "Eesti muusikud olid suured üle liidu. Aeg oli kuidagi kummaline, aga keegi ju ei keelanud tegelikult midagi teha. Võtame või džässmuusika, olid ju Tallinna džässifestivalid ja Charles Lloyd oli siin 1967. aastal — kuidas see võimalik oli? Ometi see oli võimalik. Igal juhul kontrolliti kõiki asju, aga pigistati ka silm kinni. Väga palju meeldis Moskva funktsionääridel, parteituusadel, käia meie varieteedes, mujal ju neid ei olnud. Poolpaljad tüdrukud, pärast saun — nõukogude lääs olime," jutustas ta.

Saatejuht Andres Oja küsimusele, kas Tõnis Mägil on kuulsuse ja tuntusega probleeme olnud, vastas laulja naerdes, et oli, aga enam mitte: "Ma ei pane tähele enam, siiralt, panen käe südamele. Ma olen 55 aastat laval olnud, mis siin enam...".

Kiidusõnad Alika Milovale

Praegustest lauljatest tõi Tõnis Mägi esile superstaarisaate võitja Alika Milova, kes on esitanud ka Mägi lugu "Kaunilt kaua".

"See oli väga kihvt, kuidas ta seda laulis, mulle väga meeldis," kiitis ta ja meenutas loo sündi: "See on pühendatud minu vanemale tütrele Liis-Katrinile. Ma ei saanud alguses kuidagi seda teksti kätte ja laulsin "juustukera, mine ära", aga siis armas sõber Ott Arder ütles, et teen kohe ära sulle need sõnad. Ja tegigi. See on väga ilus laul tõesti ja kui teinekord kuuled, et keegi laulab sinu laulu, siis mõtled, et kuidas see ikka nii on läinud, et mul on mingid laulud väga õnnestunud," muljetas ta.

Veel kiitis Mägi muusikuid Vaiko Eplikku ja Chalice'i.

Tõnis Mägi saab järgmisel aastal 75-aastaseks, tulevikuplaanide kohta sõnas mees, et ta vaikselt mõtleb, kuidas seda tähistada, kuid kõigepealt tuleb sinnani elada.

"Heli nälg" on Vikerraadio eetris pühapäeviti kell 12.05. Muusikutega vestleb Andres Oja.