Eesti Laulu võistlus toimub tänavu Viimsi Artiumis ja Tondiraba jäähallis

Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula avaldas pressikonverentsil, et aastal 2023 toimuvad võistluse poolfinaalid Viimsi Artiumis ning finaalile saab kaasa elada Tallinnas Tondiraba jäähallis.

Esimest korda kuuleb laule ETV erisaates 2. detsembril. Eesti Laulu poolfinaalid toimuvad 12. ja 14. jaanuaril, finaal leiab aset 11. veebruaril.

Võistlustulle asuvad:

Robin Juhkental "Kurbuse matused"

Anett x Fredi "You Need To Move On"

Bedwetters "Monsters"

Mia "Üks samm korraga"

Ollie "Venom"

M Els " So Good At What You Do"

Linalakk, Bonzo "Aeg"

Inger "Awaiting You"

Merlyn "Unicorn Vibes"

Neon Letters & Maiko "Tokimeki"

Carlos Ukareda "Whiskey Won't Forget"

Janek "House Of Glass"

Alika "Bridges"

Ellip "Pretty Girl"

Andreas "Why Do You Love Me"

Kaw "Valik"

Wiiralt & Ultima Thule "Salalik"

Elysa "Bad Philosophy"

Meelik "Tuju"

Sissi "Lighthouse"

Kokku esitati Eesti Laul 2023 konkursile esitati 217 laulu. Võistluslugusid hindas žürii koosseisus Karl-Erik Taukar, Lenna, Alar Kotkas, Janika Sillamaa, Ott Lepland, Marta Püssa, Vaido Pannel, Robert Linna, Ingrid Kohtla, Margus Kamlat, Kristiina Kraus, Andres Aljaste, Ahto Kruusmann, Simon Jay, Carola Madis ja Silver Laas.

Eesti Laulu puudutava info leiab aadressilt www.eestilaul.ee.