Karmen Joller Viru rabast: see on suure emotsiooniga koht

Perearst Karmen Joller tutvustas saatesarjas "Eesti imelised maamärgid" Viru raba, mis on üks kõige sagedamini külastatavaid maamärke Eestis. Joller tõdes, et Viru raba on tema jaoks suure emotsiooniga koht, sest seal hakkas ta poeg endasse taas uskumas.

Perearst mõistab, miks inimesed Viru rabas käia tahavad – see on ilus ja huvitav ning seal on väga mõnus ja lihtne liikuda. Joller rääkis, et ka temal on Viru rabaga erilised mälestused.

"See lugu on umbes kuue aasta tagusest ajast, mil mu vanem poeg oli väga pikalt haige olnud. Umbes aasta enne ta haigestus ja ta oli saanud väga ränka ravi ning see kõik mõjus talle niimoodi, et tal ei olnud jõudu. Mingil hetkel märkasin, et seda jõudu justkui oli, aga tal ei olnud eneseusku – tal oli tunne, et ta ei jaksa kõndida," meenutas ta.

"Kui ta haigeks jäi, oli ta 3,5-aastane ja kui me siia rabasse otsustasime tulla, oli ta peaaegu viiene. Mu noorem laps oli mõned kuud tagasi kõndima õppinud, ta oli umbes kaheaastane, ja siis ma kahe väikese poisiga tulin siia rabasse eesmärgiga süstida oma vanemasse poega eneseusku, et ta suudab kõndida," rääkis Joller.

Viru raba valis Joller seetõttu, et ta teadis, et seal on pikk laudtee, mis on ka ratastoolis inimesele ligipääsetav. "Liikumisraskusega inimesel on siin mugav liikuda," märkis ta.

"Kui me siin kõndisime, siis iga natukese aja tagant leidsime hästi põnevaid putukaid, lillekesi ja samblikke. Me imetlesime väga pikalt huulheina ja arutasime, miks on männid rabas palju jändrikumad kui kuskil kaugemal. Iga kord, kui olime korraks peatuse teinud, vaatasime selja taha ja rääkisime, kui palju oleme käia jaksanud," kirjeldas Joller.

Ema ja pojad matkasid Kalmeoja lõkkekohast rabatornini ja seejärel läksid lõkkekoha juurde tagasi. "Õhtul tegime lõkke peal süüa, magasime telgis ja meil oli hästi-hästi tore."

Pärast seda matka hakkas Jolleri vanem poeg käima. "Tal oli eneseusk tagasi tulnud. Iga kord, kui ta ära unustas, tuletasime talle meelde, et tegelikult ta jaksab küll," rääkis ta.

"Sellest ajast peale peame vähemalt korra aastas Viru rabas käima. /---/ See on nii nende kui minu jaoks suure emotsiooniga koht. On hea, et Eestis on koht, kuhu saavad tulla inimesed, kellel on liikumisraskused," tõdes Joller.

"Eesti imelised maamärgid" on ETV eetris kolmapäeviti kell 20. Saatesarjas räägivad tuntud ja erinevate elualade inimesed Eesti loodusele omastest ja ainulaadsetest sümbolitest.