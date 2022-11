Kõik Eesti Laul 2023 poolfinalistid on selgunud

"Eesti Laulu poolfinalistide seltskond ja laulude valik on tänavu erakordselt kirju," ütles Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula ja lisas, et jaanuaris toimuvates finaalides kuuleb nii suuri ballaade kui ka tempokaid rütme. Lisaks eesti- ja ingliskeelsetele lugudele kõlab poolfinaalis ka jaapani keel.

Tänavusi võistluslugusid kuuleb esimest korda Eesti Laulu erisaates ETV-s 2. detsembril. Poolfinaalid toimuvad 12. ja 14. jaanuaril, finaal 11. veebruaril.

Eesti Laul 2023 kolmapäeval lisandunud kümme poolfinalisti tähestikulises järjekorras:

Robin Juhkental "Kurbuse matused" – Robin Juhkental

Anett x Fredi "You Need To Move On" – Frederik Küüts, Anett Kulbin, Jason Hunter

Bedwetters "Monsters" –- Joosep Järvesaar, Mihkel Mõttus, Rauno Kutti, Kaspar Koppel, Karl-Kristjan Kingi, Claus Peneri ja Kris-Evan Säde

Mia "Üks samm korraga" – Kersti Kukk

Ollie "Venom" – Oliver Mazurtšak

M Els " So Good At What You Do" – Stefan Airapetjan, Andreas Poom, Hugo Martin Maasikas, Gevin Niglas

Linalakk, Bonzo "Aeg" – Liina Tsimmer

Inger "Awaiting You" – Inger Fridolin, Oliver de la Rosa Padilla, Sofia-Liis Liiv

Merlyn "Unicorn Vibes" – Merlyn Uusküla, Lauri Lembinen

Neon Letters & Maiko "Tokimeki" – Aap-Eerik Lai, Johanna Holvandus, Maiko Tammik

Lisaks neile võistlevad Eesti Laulu poolfinaalides Alika looga "Bridges", Andreas looga "Why Do You Love Me", Carlos Ukareda looga "Whiskey Won't Forget", ELLIP looga "Pretty Girl", Elysa looga "Bad Philosophy", JANEK looga "House Of Glass", kaw looga "Valik", Meelik looga "Tuju", SISSI looga "Lighthouse" ja Wiiralt ning Ultima Thule looga "Salalik".

Kokku esitati Eesti Laul 2023 konkursile esitati 217 laulu. Võistluslugusid hindas žürii koosseisus Karl-Erik Taukar, Lenna, Alar Kotkas, Janika Sillamaa, Ott Lepland, Marta Püssa, Vaido Pannel, Robert Linna, Ingrid Kohtla, Margus Kamlat, Kristiina Kraus, Andres Aljaste, Ahto Kruusmann, Simon Jay, Carola Madis ja Silver Laas.