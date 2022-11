Anne Reemann polkovniku lese rollist: ma ei ole selles rollis veel nii enesekindel

"Ringvaates" olid külas näitleja Anne Reemann ja lavastaja Argo Aadli, sest hiljuti jõudis Linnateatris lavale "Polkovniku lesk", kus Reemann on kogu tüki laval sisuliselt üksi. Ta tõdes, et ei ole rollis veel nii enesekindel, kuid samas on selles midagi toredat, et ta laval päris üksi on.

Reemann tunnistas, te ei ole "Polkovniku lese" varasemaid versioone näinud, kuid kavatseb seda õige pea teha. Varasemaid versioone ei ole ta vaadanud väga teadlikult, kartes, et äkki hakkab kunagisi osatäitjaid, nagu Ita Ever, matkima.

Aadli märkis, et nägi varasemaid versioone viimati lapsepõlves ja pole nüüd neid vaadanud. "Mängustiil ja muu on meil kindlasti pisut teistsugune. Aeg on ka teine." Ta lisas, et Reemanni peamine partner lavastuses on erinevalt Everiga versioonist ka publik.

Ta tunnistas, et mõte tuua Reemann polkovniku lesena lavale, oli tal ammune. "Ausalt öelda ma ei tunne iseend natuke ära selles momendis, et see on nüüd niimoodi kulmineerunud, et sellest on saanud lavastus, kus Anne mängib. See oli utoopiline mõte, mis tekkis," tõdes Aadli.

"See idee hakkas kerima, ma matsin selle maha, aga nüüd ma selle portsu otsas istun. Aga see on üks huvitav võimalus andekale näitlejale proovida Smuuli teksti praeguses ajas ja seda monožanri, see on praktiliselt monožanr."

Sisuliselt ongi Reemann terve lavastuse laval üksi. "Ma ei teagi, kas see on õnn või õnnetus. Praegu on veel võib-olla natuke õnnetus. Ma ei ole selles rollis veel nii enesekindel. Aga samas on selles ka midagi toredat, et ma päris üksi olen. Keegi ei sega ka."