Mulgid koguvad lugusid Mulgi pudrust

Mulgi Kultuuri Instituudi juhataja Ave Grenberg tõi välja, et Mulgi puder on toit, mida on söönud ilmselt iga Eesti inimene. Viisid, kuidas putru nimetatakse, valmistatakse või mis puhul lauale pannakse, võivad aga olla erinevad ja vajavad kogumist, talletamist ning laiemat tutvustamist.

"Mulgi puder koos valmistamisõpetuse ja kombestikuga on osa meie omakultuuri elavast pärimusest, mis on tänapäeva jõudnud läbi mitme põlve," rääkis Grenberg. Tema sõnul on see üks nähtavam ja igapäevasem side, mis vääriks oma kohta elava kultuurinähtusena UNESCO maailmapärandi nimekirjas.

Küsimustikule on oodatud vastama inimesed nii Mulgimaalt kui ülejäänud maailmast. Samuti saab küsimustikku täita käsitsi Mulgimaa raamatukogudes nii Mulgi, Tõrva kui Viljandi vallas ning Mulgi Kultuuri Instituudis Kulla Leerimajas. Lood korjatakse kokku 1. märtsiks ning kogutut esitletakse 2023. aasta Mulgi konverentsil.