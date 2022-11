Selgusid Eesti Laulu esimesed poolfinalistid

Eesti Laulu poolfinaalidesse pääseb võistlema 20 artisti. Esmaspäevases "Ringvaates" sai esimesena edasipääsust teada Sissi Nylia Benita, teisipäevases "Ringvaates" selgusid üheksa järgmist poolfinalisti.

Carlos Ukareda "Whiskey Won't Forget" – Carlos Ukareda, Gevin Niglas, Chris Roberts

Janek "House Of Glass" – Janek Valgepea, Kjetil Morland

Alika "Bridges" – Alika Milova, Wouter Hardy

Ellip "Pretty Girl" – Pille-Riin Karro, Meelis Meri

Andreas "Why Do You Love Me" – Andreas Poom, Alan Roy Scott, Julia Sundberg

Kaw "Valik" – Gevin Niglas, Jesse Keihäsvuori

Wiiralt & Ultima Thule "Salalik" – Martin Saaremägi, Vahur Krautman

Elysa "Bad Philosophy" – Stig Rästa, Vallo Kikas, Elisa Kolk, Anne Gudrun Michaelsen, Alex Ghinea,

Meelik "Tuju" – Andres Kõpper, Meelik Samel, Rain Parve, Martin Petermann

Lõplik poolfinaalide koosseis selgub kolmapäeva õhtuks, kui "Ringvaates" avalikustatakse ülejäänud võistlejad.