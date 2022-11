Muusik Karl Tammaru: inspiratsiooni ei saa ootama jääda

Eelmisel nädalal ilmus Tammaru duol TamTam videosingel "Drapes, Burgundy". TamTami koosseisu kuulub lisaks Tammarule, kes mängib basskitarri, ka Anett Tamm, kes hoolitseb koosseisu vokaalse poole eest. "Ma tahtsin lihtsalt katsetada, mis oleks kui ma proovin üksinda bassi mängida ja keegi laulab sellele peale," selgitas ta duo loomise tagamaid.

Tammaru, kes on tegev mitmetes muusikalistes koosseisudes, tõdes, et Eestis on paljudes bändides tegutsemine korraga nii privileeg kui ka paratamatus. "Kui ma midagi ikka ei taha teha, siis ma ütlen, et ma ei taha seda teha. Kui on midagi põnevat, siis ma võtan sellest võimalusest kinni," selgitas ta.

Seda, kust ta muusika loomiseks inspiratsiooni saab, muusik öelda ei oska. Ma lihtsalt teen seda, mis mulle meeldib," märkis ta, ning selgitas, et kui ta võtab uue projekti vastu, kaasneb sellega ka kuupäev, mis ajaks peavad asjad korda saama.

"Sellele järgneb töö ja inspiratsiooni ei saa oodata. Kui sul ikka on vaja midagi teha, siis küll midagi välja mõtleb," märkis ta.