Galerii: "Orkestri mängude" teise hooaja avasaadet juhatab Pärnu Linnaorkester

Saate produtsent Karmel Killandi selgitas "Vikerhommikus", et saate eesmärk on vaatajatele näidata, et klassikaline muusika pole sünge ja igav, nagu paljud arvavad. "See ei ole muusikaajaloo tund," sõnas ta.

Killandi rääkis, et kui esimesel hooajal juhatasid saateid vanad ja kuulsad orkestrid, siis sel hooajal keskendutakse rohkem noortele tegijatele. "Esimesel hooajal mõtlesime, et proovime vanade ja staažikatega kõik ära ning nad aitavad meil kõik vead läbi teha," sõnas ta. "Mind tohutult üllatas ja olen väga tänulik, et need staažikad dirigendid meid nii palju aitasid."

Teise hooaja avasaates otsivad õigeid vastuseid Laine Mägi, Airi Allvee, Peep Lassmann, Peeter Kaljumäe, Heldur Harry Põlda ja Mihkel Poll.

Küsimused koostasid mälumängijad Tauno Vahter, Ove Põder ja Igor Habal. Sarja režissöör on Marek Miil, toimetaja Kai Väärtnõu, produtsendid Karmel Killandi ja Ruth Alaküla. Mängu juhib Margus Saar.