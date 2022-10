Ameerika ansambel Yeah Yeah Yeahs avaldas video loole "Wolf", mis pärineb bändi septembris ilmunud albumilt "Cool It Down".

"Wolfi" muusikavideo režissöör on Allie Avital ja selles teevas kaasa Britt Lower ja Will Brill.

"Cool It Down" on Yeah Yeah Yeahsi viies album. Album ilmus selle aasta septembris, üheks aastat pärast ansambli viimase kauamängiva "Mosquito" ilmumist.