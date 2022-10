Galerii. "Ringvaade" üllatas Sissit Eesti Laulule pääsemisega

Kuna 31. oktoobril tähistatakse halloween'i, meelitati laulja "Ringvaate" stuudiosse ettekäändel, et talle tehakse seal pühale omane õudusmeik. Pärast seda kui Sissile verine meik tehtud sai, andis Eesti Laulu produtsent Tomi Rahula lauljale teada, et ta on pääsenud Eesti Laulu poolfinaali.

"Seda ma küll praegu tulemas ei näinud," naeris laulja.

Varem on Sissi Eesti Laulust kahel korral osa võtnud ning viimasel korral saavutas ta konkursil teise koha. Laulja sõnas, et sel korral on ta valmis konkursi võitma. "On vaja endasse uskuda," tõdes ta.

Sissi sõnul proovib ta konkursil olla tema ise. "Me elame ühiskonnas, mis tahab, et me mahuksime kasti ära. Ma töötan selle kallal, et sealt kastis välja tulla ja selle võrra õnnelikumalt elada."

Ülejäänud Eesti Laulu poolfinalistid selguvad "Ringvaate" eetris 1. ja 2. novembril.