Näitleja Shelley Duvall naaseb 20-aastase pausi järel ekraanile

Õudusfilmist "The Shining" tuntud näitleja Shelley Duvall naaseb pärast 20-aastast pausi ekraanile. Näitleja mängib peaosa Scott Goldbergi õudusfilmis "The Forest Hills".

"The Forest Hills" räägib mehest, keda piinavad pärast peatraumat painajalikud nägemused. 73-aastane näitleja hakkab mängima Chiko Mendezi kehastava peategelase Rico ema ja sisehäält.

Režissöör tõdes, et on suur "The Shiningu" fänn. "Shelley aitas kaasa sellele, et "The Shining" on absoluutne meistriteos, andes endast kõik ja esinedes viisil, mis tõesti demonstreeris isoleeritud ema hirmu ja õudust," sõnas ta.

"The Forest Hillsi" ilmumiskuupäeva pole veel avalikustatud.