Ragnar Kond oma mütsidest-sallidest: see on tükike kodu, mis kogu aeg kaasas

Saates "Hommik Anuga" oli külas ERR-i Valgamaa ja Läti korrespondent Ragnar Kond koos perekonnaga. Kond, kes on saanud sotsiaalmeedias laiemat tähelepanu tänu oma erisugustele mütsidele-sallidele, tõdes, et need on kui tükike kodu, mis temaga kogu aeg kaasas.

Kond, kes on tõmmanud ekraanil laiemat tähelepanu oma erisuguste mütside ja sallidega, tunnistas, et see on fantastiline, millist elu need mütsid ja sallid on hakanud elama. "Vahepeal tekkisid Instagrami ja Facebooki kontod ning mis kõik veel."

Need kuulsust kogunud mütsid ja sallid,on Kondile aga kudunud tema abikaasa Kersti. Esimene müts sai kootud üle kahekümne aasta tagasi.

"See sai alguse sellest, et tahtsin teha jõulu- või sünnipäevakingitust ning teha ise. Aga ega ma tol hetkel ise kududa ei osanud, võtsin vardad, kudusin nelinurkse lapi, õmblesin kinni. Müts oli soonikkoes, sall oli ka soonikkoes. Midagi muud ma tol hetkel teha ei osanud. Nii see alguse sai."

Pärast seda läksid Kersti kootud mütsid ja sallid järjest uhkemaks, peale tulid palmikud jne. "Nüüd on juba selles mõttes kohustus, et peab tegema uue mütsi jõuludeks ja sünnipäevaks, sest nad on lihtsalt nii populaarsed. Kuigi neid on kodus nii palju, et põhimõtteliselt, kui kapiuks lahti teha, kukuvad need välja."

Ragnar Kond ütles, et kõik abikaasa tehtud mütsid ja sallid on tema lemmikud. "Need peegeldavad minu jaoks kodu, perekonda. Ma olen lapsest peale harjunud, et mul on seljas midagi oma tehtut. /---/ See on tükike kodu, mis kogu aeg kaasas käib."

Nüüdseks on mütsid-sallid saanud osaks eetrist. "Minu arust on see väga vahva, See loob kodust tunnet ka eetrisse ja muudab meid vaatajale ka lähedaseks. Suurim tunnustus on olnud professor Anu Raualt, kes tuli ja palus Kerstit tänada nende vahvate mütside ja sallide eest. Aga Raud ei ole ainus, kes seda öelnud on."