Jan Teevet: Paide-sugune linn vajab nimesi, kes mõtlevad väljaspool Excelit

Saates "Hommik Anuga" olid külas jaanuaris tegevuse lõpetava Paide teatri kunstiline juht Jan Teevet, näitlejad Kirill Havanski ja Johannes Richard Sepping ning dramaturg Oliver Issak. Teevet ütles, et kuigi nemad leidsid, et ei saa olemasolevates tingimustes oma ideaale teostada, pole kümne tuhande elanikuga linnas mitte ainult mõtet, vaid vaja teatrit teha.

Teevet kinnitas, et nende esialgne idealism, mis teatri alustamisega kaasnes, ei ole kuhugi kadunud ja neist keegi ei lähe Paidest pettumusega minema.

Issak märkis, et Paidesse tulemine tuli kasuks mitmes mõttes. Kuigi nad ei tunne seda linna, tuli nendega kaasa väärtuslik kõrvaltpilt. "See teatritegemine või selles maailmas olemine, see võimalus, et kogukond võtab sind vastu ... Mulle tundub, et nad on meid hästi vastu võtnud.

Teevet ütles, et huvitav on see, et kui kohalikud räägivad teiste kohalikega, siis viidatakse neile kui "nendele teatripoistele", aga kui kellegagi, kes on väljastpoolt, siis on nad "meie poisid" või "meie teatri poisid.

"Oma ja võõra vahepeal olek on teatritegemiseks või linna mõtestamiseks erakordselt vajalik ja hea positsioon."

Sepping märkis, et kuigi linn ootas, et nad teeksid Paides teatrit, mida kuskil mujal ei tehta, ei hakanud nad lavastusi tegema eeldusega, et teevad nüüd teistsugust teatrit. "Hakkasime tegema teatrit, mida me ise tahtsime teha, mis meid ennast põletas."

Teevet ütles, et tema jaoks ei tänapäeval teater enam koht, kuhu minna ainult meelelahutuseks, sest viimane tuleb läbi ekraani ka kätte. "See kohtumise moment on vaja alla joonida. See kohtumise moment võiks olla intensiivsem."

Havanski märkis, et Paide teatri kreedo on algusest peale olnud, et kohtumine on enamat kui ühte ruumi kokku tulemine. "Me ei ole seda unustanud. Kõik meie lavastused on olnud kuidagi seotud inimkontaktiga. See ei eelda samas osalusteatrit."

Paide teater saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Mattias Markus Kangur / ERR

Olenemata sellest, et nende kontakt inimestega on hea olnud, lõpetab teater aasta lõpus tegevuse ja Teeveti sõnul on ka keeruline öelda, miks.

"Need neli aastat oleme igapäevaselt töötanud hästi väikese meeskonnaga ja väga selge teadmisega, et me ei lepi sellega, et see väike meeskond on takistus ja et selle pealt peaks midagi tegemata jääma," ütles Teevet.

"Samas see tähendab tohutut energiakulu ja kogu aeg on lootus, et nüüd läheb natuke lihtsamaks ja saame veel suuremalt mõelda. Ja kui sul ühel hetkel tõmmatakse see vaip alt ära, et ei lähe lihtsamaks, läheb veel keerulisemaks ..."

Nad võtsid omale poolteist kuud mõtlemisaega, kuni said aru, et ei saa oma seatud ideaalidele vastata.

"On kas see meeskond või ei midagi – see oli meie otsus," märkis Sepping.

"Meeskond on olnud selle juures määrav ja see meeskond, ka nende kogukonnaliikmete võrra on kasvanud, aga neid kogukonnaliikmeid hoiab koos see tuumik, ja selles tuumikus tuleb kärbete puhul mitte ühele, vaid kahele inimesele öelda tsutsu frei," kirjeldas Teevet.

10 000 elanikuga linnas pole mitte teatrit ainult mõtet, vaid vaja teha. Paide-sugune linn vajab kunstnikke, leiab Teevet. "Inimesi, kes mõtlevad väljaspool Excelit, ka siis, kui see Excel tuleb vastu. Inimesi, kes mõtlevad välja vorme, kuidas inimesed, kes elavad küll füüsiliselt üksteisele väga lähedal, kuidas nad päriselt kokku tuua.

Saates "Hommik Anugaga" salvestati Paide Teatri "Hüvastijätukiri Paidele". Teksti autor on kogu Paide Teatri trupp. Esitavad Kirill Havanski ja klaveril Johannes Richard Sepping.