Elephants from Neptune maailmavallutusplaanist: oleme sellele 10 aastat lähemal

Saates "Hommik Anuga" oli külas ansambel Elephants from Neptune, kel ilmus üle kuue aasta uus plaat pealkirjaga "Boogieland". Kuigi keeruline, usuvad nad, et koroonaaeg oli neile bändina väga kasulik. Kümne aasta tagusest maailmavallutustplaanist rääkides tunnistasid nad, et on vajalik, et sellised eesmärgid bändil oleksid ja on praeguseks sellele 10 aastat lähemale jõudnud.

Kitarrist Markko Reinberg märkis, et ei tea, kas uus album on parem kui eelmised, kuid igatahes on see teistsugune. "Sa saad küpsemaks ja loomingus tekib rohkem sisu."

Solist ja kitarrist Robert Linna, et koroonaaeg sundis neid mõnes mõttes hetkeks tagasi tõmbuma ja vaatama asju teise nurga alt – omavahel sai justkui õhk välja lastud.

"Korraks läks nii tuliseks, et Jon ütles isegi, et ta läheb bändist minema. Aga järgmiseks päevaks oli ta bändis tagasi," meenutas Linna.

Trummar Jon Mikiver tunnistas, et kogu see aeg oli väga segane. "Pead kodus olema, üksteist näha ei saa ja siis tunned, et lood vajuvad ära, hakkavad muutuma vanadeks lugudeks ja tekib mingi stress, et mis üldse [edasi]."

Elephants from Neptune saates "Hommik Anuga". Autor/allikas: Mattias Markus Kangur / ERR

Robert, kes on Mikiveri sõnul kordades täiskasvanulikum kui tema, pidi ta siis maha rahustama.

"Ma olin pahane koroona peale, et miks ei saa esineda ja bändi teha ning valasin selle vihapurskena niimoodi välja ja vaene Robert pidi teisel pool toru seda kuulama."

Bassimängija Rain Joona märkis, et koroonaaeg oli neile kui bändile üli kasulik. "Korra sai hinge tõmmata."

Kümmekond aastat tagasi avaldatud maailmavallutamisplaanile tagasi viidates märkis Joona, et on sellele kümme aastat lähemale jõudnud. Tema meelest on neil kõik vajalik olemas, aga see on pisiasjades kinni.

"Me võiks vabalt mängida suuri lavasid ja ei teeks seda halvemini [kui veteran-rokibändid]. 100 protsenti," märkis ta.

Mikiver usub, et sul peab olema väga kõrge siht, mille poole pürgida. "Kas sa lõpuks kunagi sinna jõuad või mitte, seda näitab aeg. "Aga sul peavad olema nii kõrged eesmärgid, et siis saab sellest ka mingisugust asja."

Linna märkis, et tema hinnangul algab kõik muusikast, mida bänd teeb ja ajastusest, millal inimesed neid kuulavad või kuulevad. "Igat plaati tehes ... sellega tulistame veits pimedusse. Eks näis, kes pihta saab. Tähtis on see, et oleme ise rahul ja usume oma muusikasse."