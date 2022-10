Fred again.. avaldas triloogia "Actual Life" kolmanda albumi

Briti produtsent ja artist Fred again.. avaldas albumi "Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)". Värske kauamängiv on osa triloogiast, mille raames on varasemalt ilmunud "Actual Life (February 2nd - July 19th)" ja selle järg "Actual Life 2 (February 2 - October 15 2021)".

Uuel albumil jätkab Fred käekirjaga, kus kasutab loomeprotsessis sõprade ja tuttavate helisalvestusi, sotsiaalmeediast leitud videoid ning oma lemmikute lugude sämpleid.

Vahepeal on Fred avaldanud singleid, nagu Swedish House Mafiaga ilmunud "Turn On The Lights again.. (ft. Future)", "Jungle", "Lights Out" ja "Admit It (U Don't Want 2)", mis on kõik leidnud oma koha DJ-de pleilistides üle kogu maailma.

Ajakiri Mixmag nimetas Fredi möödunud aasta Top 10 parima live-artisti hulka. Fredi Boiler Roomi ülesastumisele on kogunenud pea kaheksa miljonit vaatamist ja kuulamist, mis teeb silmad ette paljudele teistele nimekatele produtsentidele.