Kultuuriväärtuste kaitse ekspert: toidu pildumisega toidukriisile tähelepanu juhtimine on silmakirjalik

Viimasel ajal on jõudnud meediasse juhtumid, kus kliimaaktivstid on visanud toitu Van Goghi ja Monet' teose pihta. Kultuuriväärtuste kaitse ekspert Linda Lainvoo sõnas "Ringvaates", et toidu pildumisega toidukriisile tähelepanu juhtumine on silmakirjalik.

Ideoloogilistel kaalutlustel kunsti ründamine ei ole Lainvoo sõnul uus trend ning ajaloo vältel on seda palju kordi tehtud. "Praegusel juhult tundub tõesti, et see on muutunud teatud nišitegevuseks, et oma eesmärkidele tähelepanu juhtida."

Lainvoo leiab selline kunsti rüüstamine on absoluutselt barbaarne tegevus. "Kui me mõtleme sinna juurde rünnakuvormi, et saabuvale toidukriisile püütakse tähelepanu juhtuda toidu pildumisega, siis see tundub lihtsalt barbaarne ja silmakirjalik."

Kuigi klaas kaitseb teoseid rünnakute eest, loodab Lainvoo, et olukord ei lähe nii kaugele, et kõik näitustel väljas olevad teosed ühel hetkel klaasi taga on. "Ma arvan, et iga kunsti armastav ja nautiv inimene hindab väga kõrgelt seda, kui ta saab vaadata teost ilma, et see oleks klaasi taga," nentis ta.

"Selles mõttes on see kahe otsaga asi: jah, see kaitseb seda teost ning teatud juhtudel tulebki seda teha, aga ma siiski loodan, et meil hoolimata sellest kõigest säilib võimalus kunsti vahetult nautida. Ma väga loodan, inimesed on nii palju mõistlikud, et niisuguse barbaarsusega mitte tegeleda."