Tintura avaldas uue singli "Sörvest saia tooma"

Värskes loos saavad kokku Sõrve säärelt pärit laste hüpitamislaul ning 1977. aastal Bali saarel Jacques Brunet' salvestatud gamelan-orkester.

Loo esimene demo sündis 2021. aasta detsembris Viljandis kui bänd pärimusmuusika teabekogus maailmamuusika vinüüle kuulas ja ümbersalvestas. "Niipea kui esimese Bali vinüüli riiulist välja tõmbasin, tekkis mul täielik kinnisidee, et midagi siit peab kasutama," meenutas Arno Tamm.

""Sink-sönk Sörve poole" nagu Kaunispe külas elanud Marie Martinfeld seda salmi luges, on meile kõigile tuttav laste hüpitamismäng," tutvustas lauluteksti tagamaid Karoliina Kreintaal. "Meile lauldi lastena võib-olla pigem "Sile tee, sile tee, asfalttee, asfalttee", aga mõte on sama. Vanemas tekstis on see lauliku fantaasia oluliselt laiem ja ei piirdu ainult teeaukude kirjeldamisega."

Ansambel Tintura on küla ja linna muusikakultuure ühendav kollektiiv, kus vinüülplaatidelt pärit sämplid kohtuvad rahvalaulude ja traditsiooniliste pillilugudega. Koosseisu viimane album oli 2019. aastal Siberi eestlaste lauludele pühendunud "Kaugel üksi võõra rahva hulgas".

Ansamblisse kuuluvad Karoliina Kreintaal, Lauri Täht, Taavet Niller ja Arno Tamm.