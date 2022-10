Szal ilmus uus lugu "Shirt"

"Shirt" oli 2020. aastal tuntud lugu TikToki platvormil, kus sisuloojad kasutasid seda tantsulises väljakutses. "Ma kuulsin, et te panite TikTokis kõlanud laulule nimeks "Shirt"," sõnas Sza, viidates sellele, et fännid valisid loole ise pealkirja. "Mulle sobib see."

Uue loo muusikavideo režissöör on Dave Meyers. Videos astub Sza kõrval üles ka Lakeith Stanfield, kellega koos luuakse tarantinolik visuaal, kus näeb näiteks nunnaks riietatud naisi ning tulistamisstseene.