Minimal Wind andis välja uue singli "Torchlight"

"See lugu sündis vaiksel talveõhtul, kui Taavi tinistas pilli ja Paula ümises sinna peale," tutvustas ansambel. "Pill, millega Taavi seda kirjutades mängis, kuulus varem inimesele, kes võttis endalt elu. Ei tea, kas see teadmine alateadlikult mõjutas loo sisu, sest sõnad räägivad sellest, kuidas me saame üksteisele pimedal ajal teed näidata."

"Lugu ja videot meisterdades leidsime, et meid ümbritsevad vapustava suhtumisega inimesed," lisas ansambel.

"Torchlighti" sõnade autor on Paula Pajusaar ning loo miksis ja masterdas José Diogo Neves. Muusikavideo koostasid Velle Tamme ja Kevin Kohjus.