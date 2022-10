Kliiniline psühholoog sügisväsimusest: soovitan tegeleda mõne uue tegevusega

"Väsimus on füsioloogiline seisund, mis saabub mõne pingelise ja kurnava tegevuse tagajärjel, ja kui ta on väga pikaaegne, siis põhjustab see vaimse tervise häireid," defineeris psühholoog väsimust.

"Sügisväsimus saabub siis, kui pärast mõnusat, nauditavat suve tulevad järsku töökohustused uuesti," rääkis Narro-Taimsaar. "Ja oma aega ei osata tõesti planeerida – üldiselt on see kohandamise küsimus."

"Me kõik ju tahame olla ilusad, edukad ja head, aga tuleks arvestada sellega, et meil on kõigest kolm korda kaheksa tundi, kus oma aega jagada nii, et ise sealjuures terveks jääda," teatas ta. "Üks päev nädalas võiks olla iseenda jaoks." Psühholoog lisas, et tema patsientidest on ligikaudu 30–40 protsenti sügisväsimusest mõjutatud.

Narro-Taimsaare sõnul tuleks pimedal ajal viia tähelepanu rohkem meeldivatele asjaoludele, olgu see siis seoses perekonna, töö või sõpradega, ning luua selle ümber uusi meeldivaid tegevusi, mitte mõelda pimedast kui depressiivsest ajast.

"Ma soovitan väga tegeleda mõne uue tegevusega, kui tuleb pime aeg. Aju tahab pidevalt saada uusi stiimuleid ja kui on pime aeg, siis tegelikult välistegevused lähevad maha – siis võiks võtta mõne kursuse näiteks," lausus psühholoog.

"Järjest rohkem on hakatud rääkima valgusravist ja ka meil Eestis on mõned kliinikud, mis sellega tegelevad," rääkis Narro-Taimsaar. Ta tõi näiteks, et taanlased on ühed õnnelikumad inimesed maailmas ning sellel võib ka olla oma seos küünalde põletamisega. "Taanlased põlevatavad väga palju küünlaid ja tegelikult elus tuli pimedal ajal on see, mis inimesi rahustab ja meeldiva miljöö loob."