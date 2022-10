Rahel kirjutab oma lugusid ise: võib-olla kunagi kirjutan ka eesti keeles

"Kui ma peaksin žanriliselt ennast kuidagi liigitama, siis võib-olla pisut alternatiivsema nurga alt, aga ikkagi popmuusika," vastas Rahel küsimusele, millist muusikat tema välja annab.

"Jaa, ma ise tunnen küll, et ma olen suvelaps. See konkreetne lugu on seni kõige audentsem lugu," arvas ta, viidates, et uus suvine lugu "Baby Blue" annab tema sound'i hästi edasi.

"Hetkel olen kirjutanud inglise keeles, aga üldse ei välista, et võib-olla kunagi proovin ka eesti keeles midagi kirjutada," lausus Rahel, kuid lisas, et olenemata keelest, peaks emotsioon läbi muusika tunda olema. "Kirjutan ise oma muusikat."

"See on minu üks järgmise aasta eesmärkidest küll," sõnas laulja, et soovib järgmisel aastal lühialbumi välja anda. "Minu unistus ka täispikk album."

"Ma ei esine ainult oma koosseisuga ja ainult oma muusikaga - seni on tulnud väga erinevaid esinemisi ette," lausus Rahel. "Meil on sõbrannade Eleryni (Eleryn Tiit - toim.) ja Ingaga peobänd Dawhy Not," tutvustas Rahel oma publikut.

"Aga tegelikult on ka neid, kes on täpselt selle muusika ja selle tunnetuse fännid," lisas ta lõpetuseks.