Harry Styles avaldas muusikavideo loole "Music For a Sushi Restaurant"

Möödunud kuul Brooklynis üles võetud ja Aube Perry lavastatud videos kehastab Styles meesnäkki, kelle leiab rannalt ja poolteadvusel olekus poolpiduse sushirestorani omanik, vahendab The Fader.

"Music For a Sushi Restaurant" on juba saavutanud Ameerika fonogrammitootjate liitsertifikaadi kuldstaatuse ning on koos kahe teise albumilt "Harry's House" pärit looga – "As It Was" ja "Late Night Talking" – endiselt USA-s raadiotes enimmängitud poplugude edetabeli esikümnes. Styles on esimene meesartist, kes seda on saavutanud.