Mihkel Raud andis välja uue raamatu "Ühes väikses Eesti linnas"

Raua uues raamatus tuleb juttu tuleb paljudest Eesti muusikamaailma staaridest alates Rein Rannapist ja Jaanus Nõgistost kuni Lenna ja Ineseni välja.

"Minu uus raamat "Ühes väikses Eesti linnas" on - nagu minu raamatud ikka - tugevalt autobiograafiline. Ma kirjutan muusikast, selle kuulamisest ja õppimisest, mõistmisest ning armastamisest, varajasest lapsepõlvest kuni tänase päevani välja," kirjeldas Raud.

"Kui "Musta pori näkku" keskendus suuresti muusika saatel üles kasvamisele ning probleemidele, mida rock'n'roll'i elustiil ühele varateismelisele põhjustas, siis uus raamat teenib vaid ühte jumalat ning see on muusika ise - miks ja kuidas see meie kõigi elusid mõjutab, minu omast muidugi rääkimata," tutvustas Raud.

"Ma arvan, et eelkõige võiks raamat pakkuda huvi inimestele, kes ise muusikaga ühel või teisel kujul tegelevad ja vahet pole, kas lugeja on professionaalne muusik, asjaarmastaja või lihtsalt fänn. Lisaks püüdsin raamatut kirjutades edasi anda olusid ja groteski, mille keskel minu muusiku teekond algas - ehk siis on teosel ka teatav ajaloo kirjeldamise ambitsioon, kuigi minu meenutused on mõistagi sügavalt subjektiivsed," lisas autor.

Raamatu "Ühes väikses Eesti linnas" esitlus toimub 31. oktoobril Viru keskuse Rahva Raamatus.