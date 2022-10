Rihanna avaldas üle kuue aasta uue soolosingli

Rihanna avaldas reedel uue loo "Lift Me Up", mis on tema esimene lugu üle kuue aasta. Lugu ilmub Marveli-filmi "Black Panther" eeloleva järjefilmi "Black Panther: Wakanda Forever" heliribal.

Rihanna kirjutas loo koostöös Temsi, produtsent Ludwig Göranssoni ja Marveli filmilavastaja Ryan Coogleriga pühendusega varalahkunud näitleja Chadwick Bosemanile, vahendab Pitchfork.

"Pärast Ryaniga vestlemist ja tema filmi- ja lauluidee kuulmist tahtsin kirjutada midagi, mis kujutaks kõigi nende inimeste sooja embust, kelle olen oma elus kaotanud," selgitas Tems.

"Püüdsin ette kujutada, mis tunne oleks, kui saaksin neile nüüd laulda ja väljendada, kui väga ma neid igatsen. Ühtlasi on Rihanna olnud mulle suur inspiratsioon, nii et kuulda teda seda laulu edasi andmas on suur au," lisas ta.

Lisaks 4. novembril ilmuvale heliribale ilmub 11. novembril Ludwig Göranssoni filmile loodud originaalmuusika album.

Rihanna kauaoodatud üheksanda albumi kohta pole veel midagi teada, kuid ootused on taas üles köetud pärast seda, kui ta teatas septembris, et astub üles Super Bowli vaheajal. 2018. aastal avaldas Vogue, et Rihanna teeb reggae-albumit.