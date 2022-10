Sibyl Vane tähistab debüütalbumi sünnipäevatuuri ja albumi eriväljaannetega

Novembris möödub kümme aastat Sibyl Vane'i debüütalbumi "Love, Holy Water and TV" ilmumisest. Plaadi sünnipäeva puhul esineb bänd nii Eestis kui ka Lätis ning annab albumi esimest korda välja vinüülil ja kassetil. Lisaks ilmub kahe CD-ga kogumik.

2012. aasta sügisel oma debüütalbumi avaldanud Sibyl Vane'i karjääris kujunes see tõeliseks murranguhetkeks, tõdes bändi laulja ning kitarrist Helena Randlaht.

"Sõlmisime plaadilepingu I Love You Recordsiga pärast oma esimest kontserti Positivusel. Ühele väikese linna suhteliselt tundmatule bändile oli see suure unistuse täitumine, sest võimalusi enda plaadi salvestamiseks ega väljaandmiseks meil endal ei olnud," rääkis ta.

"Seda enam oli selle albumi ilmumisele järgnenu enamat, kui oleksime suutnud ette kujutada. Tuuritasime selle albumiga kokku kaheksas riigis ja andsime pea sada kontserti. See oli elumuutev kogemus ja päriselt hullumeelne start Sibyl Vane'i karjäärile," lisas Randlaht.

"Love, Holy Water and TV" andis välja Läti plaadifirma I Love You Records. Kokku kirjutas bänd albumi tarbeks üle paarikümne loo, millest osa ilmub avalikkuse ette esimest korda CD-kogumikul.

""Love, Holy Water and TV" vinüüliversiooni on meilt küsitud juba mitmeid aastaid ja plaanisime selle väljaandmist pikalt ette. Kuna albumi CD-versioon müüdi juba aastaid tagasi lõplikult läbi, oli meie mõte ka see formaat siiski fännideni tuua, aga täiendatud versioonis," rääkis bändi bassist Heiko Leesment.

"Lisasime sinna plaadi, kust kuuleb lugusid, mis albumile ei jõudnud. Muuseas kuuleb sealt ka seda, kuidas kõlasid mõne loo algversioonid Helena magamistoa salvestistena. Lühidalt kokku võetuna -- üks põnev plaat, mis annab edasi seda, kus me toona oma loominguga olime ja kuidas see sündis," lisas ta.

Reedel ilmus bändi seniavaldamata lugu "Krishna Sisters", mis pärineb albumi demosessioonilt, mis salvestati augustis 2012. Loo videos on kasutatud dokumentaalkaadreid bändi esimesest tuurist Baltikumis 2012.

Debüütalbumi sünnipäeva puhul annab bänd neli kontserti Eestis ja Lätis. 4. novembril astub Sibyl Vane üles Pärnus Wunderbaaris, seejärel Riias Vagonu Hallis. Nädal hiljem ehk 11. novembril esineb bänd Tartus Genialistide klubis ja 12. novembril lõpetab tuuri Tallinnas baaris Kivi Paber Käärid.

"Need saavad olema väga erilised kontserdid mitmel põhjusel. Meil on väga hea meel üle paljude aastate mängida lugusid, mida me aastaid pole mänginud. Lisasime kavasse isegi neid lugusid, mis albumile ei jõudnud," rääkis Randlaht.

"Lisaks kuuleb muidugi ka hilisemat loomingut. Suur rõõm on meil ka selle üle, et need kontserdid saavad olema esimesed meiega augustis liitunud trummar Kristo Otterile," avaldas ta.

Sibyl Vane on 2010. aastal Pärnus tegevust alustanud alternatiivrokitrio, mille asutasid kohalikus punkbändis koos kitarri mänginud Helena Randlaht ja Heiko Leesment. Kaks aastat hiljem avaldas Läti plaadifirma I Love You Records nende debüütalbumi ja 2017. aastal omanimelise kauamängiva.

2020. aastal ilmus kolmas kauamängiv "Duchess", mis kandideeris Eesti aasta rokkalbumi tiitlile. 2022. aastal avaldas Sibyl Vane heategevusliku kontsertalbumi "Live". Oma karjääri jooksul on Sibyl Vane andnud üle 300 kontserdi erinevates Euroopa riikides.