Saaremaal Lümandas asuva kiviaia igal meetril on eraldi omanik

Mõnikord on ühe ettevõtmise ära tegemiseks vaja lihtsalt head ideed ja nutikat turundusnippi. Just tänu sellisele lähenemisele sai Saaremaal Lümandas korda 116 meetrit kiviaeda.

Saaremaal Lümandas on eriline kiviaed – igal sellel kiviaia meetril on eraldi omanik.

Selle ainulaadse ettevõtmise idee autor on Lümanda külavanem Anni Roost, kes tahtis väga küla keskelt üht kiviaeda korda saada, aga ta ei leidnud selleks kuskilt rahastust. Seetõttu hakkaski ta veel olematut kiviaeda ette meetri kaupa müüma.

"Ma kartsin kõige rohkem seda, et keegi ei tule selle hullumeelsusega kaasa. Aga nagu näha, tuli üle 90 erineva perekonna, talu, seltsingu grupi. Kõik tulid sellega kaasa ja oli veel ka neid, kes jäid ilma oma meetritest. Kõige kaugem ostja on USA-st, meil on isegi üks šotlane meetri ostnud. Meil on neid meetriomanikke palju just väljastpoolt, mitte ainult omad inimesed," rääkis Roost.

Ja kui meetrid otsa said, sooviti juba üksteiselt kallimalt üle ostma hakata.

"Jaa, üks noormees oligi, kes kirjutas, et kas meetreid on veel alles, et ta on nõus kelleltki selle meetri kallimalt ära ostma. Nii et selles suhtes see läks täiesti hullumeelseks lõpuks kätte ära," ütles Roost.

"Meil oli alguses rohkem, aga kuna väga paljud jäid ilma meetritest, siis me ütlesime Annile, et ta võib müüa mõne meetri maha, kuna arve tuli alles lõpus. Alguses oli rohkem, aga nüüd on kolm (meetrit)," ütles kiviaia omanik Janne Raun.

Nüüd on juba vaimustunud kiviaiaomanikud ideed lendu lasknud ja paljud tahavad näiteks jõuludeks oma meetrit kaunistama hakata.

"Kui ikka sellest mõttest kinni võetakse, ma kujutan ette, et jõuludeks võib see ikka päris ilus asi siin tulla. /.../ Kui läheneda ikka asjale isiklikult, kui inimene saab ikka oma meetri, ta võib seal kive katsumas käia, ta võib sinna lilli tuua, võib sinna tulukesi panna," rääkis Roost.

Ligi 170-meetrine kiviaialõik vajab samuti kordategemist ja külavanem usub, et meetri kaupa võib kiviaiakinnisvara ehk taas millalgi müüki tulla.