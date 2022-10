Kalush Orchestra ja The Rasmus avaldasid ühise loo

Kalush Orchestra ja The Rasmus avaldasid koos loo, mis ühendab omavahel The Rasmuse 2003. aasta hittsingli "In the Shadows" Ukraina folkmuusikaga.

Kalush Orchestra ja The Rasmuse uus ühine lugu kannab pealkirja "In the Shadows of Ukraine". Tegemist on Kalush Orchestra esimese looga peale tänavust Eurovisiooni võitu.

"Arvatavasti mäletavad kõik minuvanused ukrainlased seda The Rasmuse lugu hästi. Ma olin 17-aastane, kui seda esimest korda kuulsin - ma kuulasin seda pidevalt. Ma ei oleks kunagi arvanud, et kohtan The Rasmust ning saan nendega koostööd teha, et luua uus versioon sellest ikoonilisest laulust," sõnas ansambli laulja Oleg Psiuk.

"Me hindame nende muusikat ka toetust Ukrainale. Nad on väga siirad ja avatud inimesed," lisas ta.