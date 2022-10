Stefan ja Liis Lemsalu suunduvad tänavu ühisele jõulutuurile

Stefani ja Lemsalu jõulukontsertidel saab kuulda lisaks eestikeelsetele jõululauludele ka võõrkeelseid lugusid - esitlusele tulevad näiteks USA, Inglismaa, Saksamaa, Ukraina, Prantsusmaa, Peurto Rico, Peruu ja Liibanoni jõululaulud. Samuti on mõlemal artistil kavas esitada mõned enda tuntuimad lood pühade võtmes.

"Kuna minus voolab Armeenia verd ning Liis on elanud ja õppinud Norras, siis mõtlesime laiendada keelte ampluaad ja teha kontserdid sellise ägeda ideega. Kindlasti paneb see ka meid proovile, sest me peame paar lugu võõras keeles laulma ning see on meie jaoks väljakutse," sõnas Stefan, kes esindas Eestit tänavu ka Eurovisiooni lauluvõistlusel.

"Stefan on olemuselt väga siiras ja kohati ka väga naljakas inimene. Sa ei suuda iial välja mõelda, et mida ta sulle järgmisena rääkima hakkab. Usun, et kontserdid tulevad meeleolukad ja üllatusterohked," sõnas Lemsalu.

Stefani ja Lemsalu jõulukontserdid toimuvad 10.-30. detsembrini ning üheskoos jõutakse Tallinnasse, Tartusse, Pärnusse, Kuressaarde, Paidesse, Viljandisse, Moostesse, Rakverre ja Haapsallu.