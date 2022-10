Elephants From Neptune andis pärast kuut aastat välja uue albumi "Boogieland"

"Boogieland" on Elephants From Neptune'i neljas täispikk album, mis on kontseptuaalne segu müstitsismist, psühhedeeliast ja kõrberokist. Albumi loomisel tehti koostööd muuhulgas ka Grammy ja Oscari võitnud heliinseneri Brendan Dekoraga (USA), kellele usaldati plaadi miksimine.

"Uus album sai tegelikult alguse juba enne "Kuradi saart" (2018). Me oleme mitu korda alustanud selle plaadi tegemist, kuid 2020. aastal sai see ettevõtmine täiesti uue hingamise. Meil oli aega vaadata tagasi oma teekonnale, aega omavahel rääkida, aega kuulata ja mõelda," tutvustas ansambli solist ja kitarrist Robert Linna. "Käesolev plaat sündis täiesti loomulikult, ilma kohustuseta plaati teha."

"Seda plaati produtseerides tahtsin luua senisest dünaamilisema terviku, vaat et isegi filmiliku kontseptsiooni erinevate episoodide ja emotsioonidega. Terve plaadi mõtteliseks tegevuskeskkonnaks on hüljatud motell. Koht, kus kunagi on kõvasti pidutsetud, lauldud, tantsitud, nutetud, naerdud. Selle plaadi vältel ärkab kummituslik lokaal jälle ellu," jagas Linna. "Võib-olla avastame, et tegelikult on seal kõik alati samamoodi olnud, lihtsalt meie ise oleme muutunud. Selles peitub ka omamoodi kommentaar rokkmuusika praegusele olukorrale."

"Ma julgeks öelda, et tegemist on kõige märkimisväärsema plaadiga meie senises ajaloos. See on meie kõige kauem kirjutatud teos ja see on mitmekülgne nii lugude kui ka kõlapildi poolest," lisas trummar Jon Mikiver. "Kutsume sind lahtise autoga sõidule läbi kõrbe, kus silmapiiril/horisondil on vaid lõputu liiv ja maantee, ning sumeda kulgemise olulisim osa on teekond, mitte sihtpunkt."

Albumi esitlustuuri kuupäevad:

18. november - Tallinn, Kinomaja

25. november - Pärnu, Wunderbaar

2. detsember - Tartu, Genialistide Klubi