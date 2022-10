Delulu avaldas muusikavideo värskele singlile "Lolla"

"Lolla" värske visuaali keskmes on neiu, kes teenib lõbutüdrukuna leiba, ent kelle suur unistus on elus läbi lüüa ja praegusest ametist vabaks saada. Videoga soovivad muusikud pöörata tähelepanu tööandjate ebaõiglaselt ärakasutatud või väärkoheldud töötajatele, isegi kui enamusele jäävad need teod nähtamatuks.

"Võib-olla on antud süžee veidi äärmuslikum, kui keskmine inimene endale ette suudaks kujutada, aga kindlasti mitte ebareaalne. Selliseid näiteid, kus inimene on ebaõiglaselt ära kasutatud või väärkoheldud oma tööandja poolt, on liiga palju – lihtsalt enamusele jääb see nähtamatuks. Samal ajal sellele probleemile ja endale vastu rääkides tuleb tõdeda, et kõigile nendele takistustele ja raskustele vaatamata on paraku lisaraha teenimiseks inimesed valmis end sellisesse olukorda panema," lausus Delulu.

Video režissöör on Jaan Sinka ja operaator Robert Parelo.