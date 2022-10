TamTam avaldas uue videosingli "Drapes, Burgundy"

"Laul on ood armastusele ja hellusele - ajatutele, hapratele ja samas nii tugevatele tundeelamustele, mida võib nimetada suurimaks õnneks. Soovisime liikuva pildiga võimendada armastuse võlumaailmas hõljumise tunnet," sõnas laulja Anett Tamm.

"Olin loo algse versiooni sündimise hetkel olnud juba mõnda aega vahelduva eduga mõjutatud klassikalisest harmooniast ja Nick Drake'i loomingust. Külmal talveperioodil sai aurava hõõgveini kõrvale basskitarril talletatud hetkele vastav tunne, mida Anett meloodia ja sõnadega elegantselt täiendas," avas loo sündimise tagamaid basskitarrist Karl Tammaru.

Muusikavideo valmis koostöös video- ja fotograafi Markus Muidega, stilistikaga oli abiks Khris-Marii Palksaar ning võtteid jäädvustas Kaisa Nele Hendla.

TamTam ehk Anett Tamm (vokaal) ja Karl Tammaru (basskitarr) on 2019. aastal kokku tulnud minimalistlik indie ja jazzi piirimail seiklev duo, mis ammutab inspiratsiooni 1970-ndate ja 1980-ndate aastate new wave'ist, progressiivsest- ja etnojazzist. TamTam on varasemalt välja andnud singlid "Lion Cubs", "Woodchuck" ja "Hedwig" ning käesoleva aasta lõpus on koosseisul ilmumas debüütalbum.