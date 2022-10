Vaata enne tele-eetrit: "Ajujahi" Tartu eelvoorust pääseb edasi kümme parimat

Esimeses "Ajujahi" osas sõeluti pealinnas 20 meeskonna seast välja kümme, kelle ideed olid paljulubavad. Nüüd tuleb saatesarja žüriil otsustada, millistes Tartu meeskondades nad enim potentsiaali näevad.

Võistlejate sooritusi hindab viieliikmeline žürii, kuhu kuuluvad Eve Peeterson (Startup Estonia juht), Mailiis Ploomann (Elisa Eesti juhatuse liige), Peeter Koppel (SEB privaatpanganduse strateeg), Ivo Remmelg (NestCap fondijuht, ingelinvestor) ja Tanel Erm (Microsofti Eesti arenduskeskuse tegevjuht).

"Ajujahti" juhib Kristo Elias, kelle sõnul tuleb saates osalevatel meeskondadel tõestada, et nende idee on kasvatatav ning et selle järele on nõudlust. "Tuleb oma idee või toode raha teenima panna."

Tänavune "Ajujaht" jagab koos toetajate ja Eesti ingelinvestoritega ideede elluviimiseks välja rekordilise stardikapitali, mille kogusumma on 300 000 eurot. Võitja saab auhinnaks vähemalt 30 000 eurot, väärilised preemiad ootavad ka teist ja kolmandat kohta.

"Ajujaht" on ETV ekraanil neljapäeviti kell 22.05.