Mudilased avastavad Iloni Imedemaal filmimaailma

Rahvusvahelise programmi Cinemini käigus aitab Balti filmi ja meedia instituut korraldada maakondades kolme- kuni kuueaastastele väikelastele mõeldud filmiteemalisi töötubasid. Lapsed vaatavad lühifilmi ning saavad proovida omal käel, kuidas pilti liikuma panna ning mida kujutab endast animatsioon.

"Me mängime, meisterdame, saame siin erinevate masinatega päris oma filmi teha ja selleks kasutame digitaalseid vahendeid," selgitas Iloni Imedemaa tegevusjuht Katrin Ehrlich.

Ehrlich käis töötubade korraldamiseks Tallinnas Balti filmi ja meedia instituudis koolitusel.

"See kõik oli nii kohutavalt äge, kõik see, kuidas lastega hakata seda filmimaailma avama, kuidas kõik need aparaadid siia toodi ja mida teha. Kuna on esimene päev, siis ongi selline õnnelik ja ärev õhkkond, kuidas hakkama saada üldse, aga ma arvan, et lastele väga meeldib," rääkis ta.

Kui hommikuti käivad Iloni Imedemaal filmimaailma avastamas kohalikud lasteaiarühmad, siis päeval saavad muuseumi kinnitusel töötubades osaleda ka külastajad.