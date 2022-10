Metsakutsu Kanye Westist: suured brändid ei soovi temaga enam tegemist teha

"Ta on ise ka ju seda aastaid tagasi öelnud, et võitleb erinevate vaimse tervise probleemidega ja ütleme, et see on viimasel ajal väga radikaalseid mõõtmeid või pöördeid võtnud. Ma tavainimesena ei saa sellise inimese taga seista," tõdes Metsakutsu. "See hakkas peale juba mõnda aega tagasi," sõnas ta. "Mina arvan, et siis, kui lahkuminek kuulsast abikaasast Kim Kardashianist oli - pärast seda hakkasid erinevad episoodid ilmuma."

"Enne, kui tal oli rutiin paigas ja korras, siis ta haigus ja võitlus vaimse tervise probleemidega oli rohkem kontrolli all. Pärast seda on olnud erinevaid draamasid," arvas Olbri. "Kuidagi on see ehitunud aina hullemaks ja hullemaks ja nüüd siis mainstream meedia korjas lõpuks selle üles."

Metsakutsu sõnul on Westil küll sügavamal tasandil head eesmärgid, kuid tema väljaütlemisi see ei õigusta. Viimasel ajal on West tähelepanu tõmmanud just vastuoluliste väljaütlemistega sotsiaalmeedias, mis on paljudes inimestes pahameelt tekitanud. "Tema põhiline sõnum on see, et maailma juhivad suured korporatsioonid ja teda on loomeinimesena ära kasutatud - suured brändid on teda ära kasutanud," selgitas Metsakutsu, millele tema arvates West tegelikult tähelepanu juhtida soovib.

Paar päeva tagasi tuli ka uudis, et Adidas lõpetas Westiga pikaajalise koostöö. "Adidas on n-ö tema peal väga tugevalt kasvanud viimastel aastatel: tema loovtööst ja visioonist kasu lõiganud," rääkis Metsakutsu.

"Täna hommikul ma kuulsin, et selline suur bränd nagu Foot Locker on palunud kõikidest oma poodidest temaga seotud tooted ja tema loodud tooted eemaldada. Ja loomulikult tema signatuurbränd Balenciaga," jätkas Metsakutsu. "Kõik suured brändid, kellega ta on viimastel aastatel enda nime ehitanud, on põhimõtteliselt öelnud, et ei soovi temaga mingit tegemist teha."

"See oli selleks ikkagi, et kõneainet pakkuda," kommenteeris Olbri Westi "White Lives Matter" sõnumiga t-särki, mida West moe-show'l kandis. Olbri sõnul soovis West tõestada, et suurkorporatsioonid kontrollivad meie sõnaõigust ja sõnavabadust.

"Tühistamine on jälle liiga ränk," sõnas Metsakutsu. "See, mis brändid tema suhtes on ette võtnud, on kõik väga arusaadav ja mõistetav."

Metsakutsu tõdes, et enam ta nii palju Westi muusikat ei kuula kui vanasti. "Praeguseks on ta võtnud omale uue rolli, mida ta hästi naudib ja mida ta oskab väga hästi ära kasutada ja teha. Lihtsalt ta minu arvates ei saa enam aru, kuidas see mõjutab inimesi ja ühiskonda üldisemalt."