Peeter Pihel Kaali kraatrist: see on koht, kus peab looduse ees aukartust tundma

Saaremaalt pärit peakokk Peeter Pihel tutvustas saatesarjas "Eesti imelised maamärgid" Kaali kraatrit, mille vanus on ligikaudu 3000 aastat. Kraatril on kindel koht Läänemere rahvaste muistendites ja usundites.

Eestis on pindala kohta kõige rohkem meteoriidikraatreid maailmas. "Me peame rääkima õigete nimedega: see on meteoriidikraater," tutvustas Pihel. "Ümberringi on neid kraaterid veel, vist kaheksa. Aga sümbolina on see kõige parem näide looduse meeletust jõust ning et sellest aru saada, on vaja tulla siia kraatri põhja, et vaadata ja mõelda kaasa sellele sündmusele, mis sekundi või paari sekundi jooksul toimus tuhandeid aastaid tagasi," kirjeldas ta.

"See on koht, kus sa pead looduse ees aukartust tundma," lausus Pihel. "Isegi mingeid tükikesi on leitud Kõpu poolsaarelt, mis on lennanud sinna plahvatuse tulemusena."

"Igaühel on neid kohti ... enda lemmik seenekoht, mereäär, puisniit - oluline on neid kohti aeg-ajalt külastada ja sealt meelerahu saada ning kogeda jälle mälestusi, mis sul seoses nende n-ö enda kohtadega on," arvas Pihel. "Ja siis meenutada, mis nendes kohtades on juhtunud ning vaadata, kuidas loodus muutub ja kuidas sa ise oled ajas muutunud," lisas ta.

"Eesti imelised maamärgid" on ETV eetris kolmapäeviti kell 20. Saatesarjas räägivad tuntud ja erinevate elualade inimesed Eesti loodusele omastest ja ainulaadsetest sümbolitest.