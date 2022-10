Delulu liige venekeelse loo avaldamisest: keel pole milleski süüdi

Eesti R&B, soul'i ja elektroonilise popi trio Delulu avaldas 20. oktoobril kakskeelse singli "Lolla", mis on bändi järgmise aasta alguses ilmuva debüütalbumi nimilugu. Bändi liikmed Taavi Paomets ja Mairo Marjamaa rääkisid Raadio 2 saates "Pulss" sellest, miks otsustati just kakskeelne singel teha.

Põhjus, miks bänd otsustas ühte lukku panna nii inglise kui ka vene keele, peitub trio kolmanda liikme Inga Tislari juurtes. "Inga on meil kakskeelne ja ta on pikalt tundnud ennast rusutuna sellest, et kes ta oma südames on või kuidas ennast vabalt väljendada," selgitas Paomets.

Marjamaa märkis, et tegelikult valmis lugu aastaid tagasi, kuid jäi seejärel seisma. Samuti lükkas laulu avaldamist edasi Ukrainas alanud sõda. "Järsku olime olukorras, kus vene keel polnud üldse cool," nentis ta.

Paomets lisas, et asi polnud siiski vaid keeles, sest keel pole milleski süüdi. "Asjaolud olid üsna turbulentsed ja see tundus üleüldises mõttes halb ajastus," tõdes ta.

Sel aastal võttis Delulu osa ka Eesti Laulust. Paomets ja Marjamaa tõdesid, et soovisid ka järgmisest konkursist osa võtta, kuid jäid kandideerimisega hiljapeale. "Tegime sessiooni, kus mõtlesime, et kirjutame konkreetselt Eesti Laulu jaoks, aga mida ei tulnud oli geniaalne laul Eesti Laulule. Sinna see seekord jäi," selgitas Paomets.

Selleaastast Eesti Laulu meenutavad muusikud hea sõnaga. "Tele on ikkagi nii palju võimsam meedium – käid sealt vilksamisi läbi ja siis vaatad, kuidas numbrid tõusevad," rääkis Paomets.