Alika Milova: järgmisel aastal soovin albumi välja anda

Milova tunnistas, et uute lugude kirjutamine tema jaoks probleem pole, sest need valmivad tal üsna ruttu. "See sõltub muidugi tujust, päevast ja meeleolust, aga viimasel ajal tulevad lood 99 protsendil ajast lihtsalt," tõdes ta, ning lisas, et kiire kirjutamisprotsessi taga on pikaaegne kogemus.

"Alates lapsepõlvest olen kirjutanud ja sellega on trenni tehtud. Mulle meeldib see protsess ja õnneks tuleb kiiresti välja," rääkis ta.

Milova sõnul on tal hetkel sahtlisse kirjutatud ligikaudu 20 lugu. Muusik märkis, et kuna lugusid on praeguseks üsna palju kogunenud, soovib ta need ühel hetkel ka avalikkuse ette tuua. "Järgmisel aastal soovin albumi välja anda," nentis ta.